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17:04, 5 апреля 2022 года

«Зеленая роща» и муниципалитеты в этом сезоне ликвидируют 14 стихийных свалок

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области, УК «Зеленая роща», совместно с муниципалитетами ведет работу по актуализации реестра ранее выявленных на территории региона несанкционированных свалок.


На сегодняшний день подтверждены места расположения 14 свалок общим объемом 1тыс. 700 кубометров.
 
В рамках определенных законодательством полномочий регоператор участвует в ликвидации стихийных свалок. Так, в прошлом году силами «Зеленой рощи» были ликвидированы 23 стихийные свалки общим объемом более 1 тыс. кубометров. 
 
К настоящему моменту органами местного самоуправления с регоператором заключено 5 договоров на ликвидацию свалок, уборка 2 свалок будет организована муниципальными учреждениями, по 7 объектам уточняется схема ликвидации. В частности, договоры заключены на ликвидацию свалок в п. Нарышкино Урицкого (района 200 кубометров), пгт. Долгое (80 кубометров), с. Золотарево Залегощенского района (10 кубометров), с. Казарь Залегощенского района (1 тыс. кубометров), с.Кутафино Кромского района (200 кубометров) и т.д. 
 
Что касается ряда других свалок из реестра, к примеру, несанкционированную свалку в областном центре, в районе дома 35 по ул. Андрианова (10 кубометров), как и свалку у дороги к СНТ «Мичуринец» (100 кубометров) администрация города Орла ликвидирует собственными силами.
 
Законодательством определено, что собственник земельного участка обеспечивает его надлежащее санитарное состояние. В случае непринятия собственниками участка, в пределах которого выявлена свалка, практических мер по её ликвидации, региональный оператор самостоятельно организует вывоз отходов с последующим взысканием понесенных затрат с собственника участка в досудебном или судебном порядке. 
 
 
«Конечно, собственники стараются следить за своими территориями и не допускать возникновения стихийных свалок. Но на каждый квадратный метр контролеров не поставишь, недобросовестные граждане все же умудряются сваливать мусор в неположенных местах. В очередной раз призываем жителей, как представителей юрлиц, так и физических лиц ответственно отнестись к своей среде обитания, повысить свою экологическую культуру. Ведь порядок складирования различного вида мусора четко определен. И каждый законопослушный гражданин должен его придерживаться», - призывает директор УК «Зеленая роща» Александр Муромский



Пресс-служба АО "Корпорация развития Орловской области"


 
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