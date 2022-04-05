«Зеленая роща» и муниципалитеты в этом сезоне ликвидируют 14 стихийных свалок

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области, УК «Зеленая роща», совместно с муниципалитетами ведет работу по актуализации реестра ранее выявленных на территории региона несанкционированных свалок.

На сегодняшний день подтверждены места расположения 14 свалок общим объемом 1тыс. 700 кубометров.



В рамках определенных законодательством полномочий регоператор участвует в ликвидации стихийных свалок. Так, в прошлом году силами «Зеленой рощи» были ликвидированы 23 стихийные свалки общим объемом более 1 тыс. кубометров.



К настоящему моменту органами местного самоуправления с регоператором заключено 5 договоров на ликвидацию свалок, уборка 2 свалок будет организована муниципальными учреждениями, по 7 объектам уточняется схема ликвидации. В частности, договоры заключены на ликвидацию свалок в п. Нарышкино Урицкого (района 200 кубометров), пгт. Долгое (80 кубометров), с. Золотарево Залегощенского района (10 кубометров), с. Казарь Залегощенского района (1 тыс. кубометров), с.Кутафино Кромского района (200 кубометров) и т.д.



Что касается ряда других свалок из реестра, к примеру, несанкционированную свалку в областном центре, в районе дома 35 по ул. Андрианова (10 кубометров), как и свалку у дороги к СНТ «Мичуринец» (100 кубометров) администрация города Орла ликвидирует собственными силами.



Законодательством определено, что собственник земельного участка обеспечивает его надлежащее санитарное состояние. В случае непринятия собственниками участка, в пределах которого выявлена свалка, практических мер по её ликвидации, региональный оператор самостоятельно организует вывоз отходов с последующим взысканием понесенных затрат с собственника участка в досудебном или судебном порядке.

