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18:12, 5 апреля 2022 года Дети Донбасса. Жизнь на Орловщине С семьёй, приехавшей из ДНР, встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.





Многодетная семья Шайтан приехала в Орёл из Шахтёрска чуть больше месяца назад. Оставаться в ДНР было небезопасно. Сейчас бабушка Оксана и её трое внуков уже освоились на новом месте. Старшие дети Назар и Алина ходят в школу, маленькая Варя обрела ангела-хранителя – девочку недавно крестили в одном из орловских храмов. И даже кошка Кнопка чувствует себя спокойнее.





Юлия Опанасюк





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