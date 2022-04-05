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18:23, 5 апреля 2022 года Появится ли в Орле улица Павла Дурова? С предложением увековечить имя одного из самых знаковых представителей российской IT-индустрии выступили орловские депутаты от партии ЛДПР.





В Орле с каждым годом становится всё больше новых микрорайонов. Возможно, улица одного из них будет носить

имя Павла Дурова. Увековечить имя создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram предлагает орловское отделение ЛДПР.



Владислав Числов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР: «Павел Дуров один из тех людей, который, с моей точки зрения, должен вдохновлять людей заниматься программированием, IT-индустрией, которая сейчас развивается во всем мире, в том числе и в нашей стране».

Мнения жителей разделились: «Павел Дуров однозначно выдающаяся личность. Если в честь него назовут улицу или другие объекты, то я одобряю эту идею». «Инициатива интересная, но, я думаю, вряд ли она реализуема в нашем городе. Потому что не все знают, кто такой Павел Дуров. Взрослое население и не в курсе».

Блогер Владимир Морозов, чья деятельность напрямую связана с соцсетью «ВКонтакте», предложение ЛДПР не поддержал.



Владимир Морозов, блогер: «Подобная инициатива вызывает больше вопросов, чем желания поддержать её. Как известно, Павел Дуров уехал из России с уголовным делом, и называть улицу в честь него было бы как минимум странно».

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев к предложению ЛДПР отнесся с недоверием. Отметил: Павла Дурова уважает, но нарекать его именем улицы не считает нужным.



Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области: «Я скептически к этому отношусь и даже с юмором. Для меня такое предложение это как минимум хайп. Второе: абсолютно не согласен с мнением, что Павел Дуров может служить примером для подражания молодежи. В чём? Мне кажется, что тот, кто вышел с инициативой не понимает что такое подражание и мотивация. Примером могут служить наши уважаемые почетные жители, которые внесли вклад в развитие города или региона. Вот в честь них нужно называть улицы, учебные заведения. Улицы можно назвать в честь именитых олимпийских чемпионов».

В ЛДПР критику воспринимают спокойно и фантазируют: таблички на домах будут стилизованы под Telegram или «ВКонтакте», а сама улица станет достопримечательностью города. Впрочем, инициатива может навсегда «застрять» в кабинетах мэрии. Последнее слово в этом вопросе всегда стоит за специальной межведомственной комиссией.





Юлия Сабельникова





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