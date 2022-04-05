Сегодня Андрей Клычков возобновил личный приём граждан

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18:29, 5 апреля 2022 года
Сегодня Андрей Клычков возобновил личный приём гражданВпервые за два года приём прошёл в очном формате, благодаря смягчению антиковидных мер.
Сегодня глава Орловской области Андрей Клычков впервые с начала пандемии провёл личный приём граждан. Пообщаться с губернатором смогли трое жителей области.
Жительница села Бакланово Орловского района обратилась с дорожной проблемой. Власти рассмотрят возможность отсыпки или грейдирования. Затронули и вопрос по догазификации.
Также к главе региона обратилась молодая мама, которой через суд было предоставлено жильё как сироте. По личным обстоятельствам женщина не имеет возможности проживать в районе. В этом году принято решение о введении жилищных сертификатов, позволяющих приобретать жильё в любом населённом пункте. А обратившейся орловчанке окажут адресную поддержку - помогут трудоустроить отца ребёнка.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Анна Вайсергисер