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18:29, 5 апреля 2022 года Сегодня Андрей Клычков возобновил личный приём граждан Впервые за два года приём прошёл в очном формате, благодаря смягчению антиковидных мер.





Сегодня глава Орловской области Андрей Клычков впервые с начала пандемии провёл личный приём граждан. Пообщаться с губернатором смогли трое жителей области.



Жительница села Бакланово Орловского района обратилась с дорожной проблемой. Власти рассмотрят возможность отсыпки или грейдирования. Затронули и вопрос по догазификации.



Также к главе региона обратилась молодая мама, которой через суд было предоставлено жильё как сироте. По личным обстоятельствам женщина не имеет возможности проживать в районе. В этом году принято решение о введении жилищных сертификатов, позволяющих приобретать жильё в любом населённом пункте. А обратившейся орловчанке окажут адресную поддержку - помогут трудоустроить отца ребёнка.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Анна Вайсергисер





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