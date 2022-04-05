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18:54, 5 апреля 2022 года

«Единая Россия» и Правительство продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств

Главная цель – поддержать людей и бизнес в новых экономических условиях.

Реализацию положений народной программы «Единой России» и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции «Единой России» и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчета Правительства в Госдуме.
 
«Партия через систему общественных приемных, а также через свою активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов. Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведем работу по подготовке и реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные Президентом», — отметил Михаил Мишустин, подчеркнув, что «Единая Россия» и Правительство выстроили полезное и эффективное сотрудничество.
 
Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев рассказал, что в условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме оперативного штаба, что позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности — лекарственное обеспечение.
 
Как отметил Михаил Мишустин, при активном сотрудничестве с «Единой Россией» принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и идет работа над упрощением регистрации.
 
«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования», — сообщил премьер-министр.
 
Владимир Васильев поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство предпринимает необходимые меры — выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение. 
Глава Правительства напомнил, что обеспечены основные направления народной программы «Единой России» — капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идет работа над повышением доступности медпомощи.
 
«Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, «Единая Россия» демонстрирует, — мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме», — подчеркнул Михаил Мишустин.
 
«Реализация положений народной программы – одна из главных задач партии на всех уровнях – от федерального до местных», - уверен секретарь Орловского регионального отделения «Единой России», председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. – «Все мы помним выступление нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина на Съезде партии. Президент отметил, что «Единая Россия» предложила людям конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, а программа партии по праву стала называться народной, потому что основана на предложениях жителей страны. Немало делается и в Орловской области. Приведу несколько примеров. В 2022 году запланирован капитальный ремонт ряда образовательных учреждений. В частности, Дросковской школы Покровского района, Селезнёвской школы Новосильского района, Краснооктябрьской основной общеобразовательной школы Мценского района. Начнётся строительство дополнительного корпуса школы № 2 в Ливнах. В 2022 году на обеспечение учащихся горячим питанием выделено свыше 341 млн рублей. Запланировано строительство ФОКа открытого типа с общим финансированием 35,3 млн рублей. Продолжается капитальный ремонт учреждений культуры и здравоохранения. Будет благоустроено 106 дворовых территорий и 49 общественных пространств. Это лишь часть большой работы, за качественным и своевременным выполнением которой ведётся постоянный контроль со стороны регионального отделения партии «Единая Россия» и депутатского корпуса».



Орловское Информбюро


 
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