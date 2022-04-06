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6:32, 6 апреля 2022 года Мэр Орла Юрий Пахарин примет участие в программе Александра Короткевича «Контакт» Прямой эфир 7 апреля на телеканале «Россия-24».





7 апреля на телеканале «Россия-24» выйдет в эфир программа Александра Короткевича «Контакт». Гостем студии станет мэр Орла Юрий Парахин.



В ходе прямого эфира будут затронуты актуальные городские вопросы — от уборки города до планов на 2023 год по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог.



В течение эфира желающие смогут задать свои вопросы. Начало в 21:00.





Орловское Информбюро





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