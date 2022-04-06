Главная » Новости



7:07, 6 апреля 2022 года Молодой орловец в пьяном бреду разбил чужую машину 23-летний парень так и не смог объяснить причину произошедшего.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего парня, обвиняемого в умышленном повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений. Ночью нетрезвый молодой человек проходил мимо отечественной легковушки, взял с металлического багажника на крыше деревянный брус и повредил на машине заднее и боковые стекла, а также двери. Буйство парня заметила супруга хозяина автомобиля и сообщила об этом мужу. Мужчина остановил хулигана и сообщил о случившемся в ОВД.



Молодой человек так и не смог объяснить причину произошедшего. Ущерб в размере 43 тысяч рублей он полностью возместил, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





Новости СМИ2