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8:09, 6 апреля 2022 года В Орле состоялась городская универсиада по армрестлингу Награды разыгрывались как в командном, так и в личном зачётах.





В Орле состоялась городская универсиада по армрестлингу. Награды разыгрывались как в командном, так и в личном зачётах. За звание лучшего боролись более 60 человек.



Среди мужских команд победа досталась команде ОГУ им. Тургенева, «серебро» – у Академии ФСО, «бронза» – у спортсменов из Орловского юридического института им. Лукьянова.



Среди девушек первое место у команды ОГАУ им. Парахина, второе - у РАНХИГС при Президенте РФ, на третьем месте – девушки из юридического института.



Фото: Федерация армрестлинга Орловской области





Анастасия Дорохова





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