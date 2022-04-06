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9:12, 6 апреля 2022 года Юные орловцы выиграли две медали Первенства ЦФО по боксу Окружной турнир состоялся в Брянске.





Орловцы выиграли две медали Первенства ЦФО по боксу среди спортсменов 13-14 лет. Окружной турнир состоялся в Брянске. Золото в весовой категории 42 килограмма завоевал Павел Ушаков, Бемал Нгоян стал лучшим в весе 80 килограммов. Также этот боксёр был отмечен специальным призом за волю к победе. Оба спортсмена завоевали путёвки на Первенство России, которое пройдёт с 20-28 мая в Анапе.



Фото: федерация бокса Орловской области





Анастасия Дорохова





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