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21:20, 5 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Без призывов помочь: орловцы массово несут гуманитарную помощь для российских солдат. В стороне не остался ни бизнес, ни школьники, ни пенсионеры.



- Отдохнуть с выгодой. Сколько стоит путёвка за границу, и как сэкономить на путешествиях по России? Актуальные советы для тех, кто планирует отпуск.



- Появится ли в Орле улица Павла Дурова? Инициативу выдвинули в ЛДПР.



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