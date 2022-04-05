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19:20, 5 апреля 2022 года

Кадровый потенциал сельского хозяйства страны выращивают в Орловском аграрном вузе

Сегодня в ОрёлГАУ говорили о преемственности поколений в образовании.


В Орловском государственном аграрном университете им. Н.В. Парахина
прошёл семинар-совещание с руководителями учреждений среднего профессионального образования. На интерактивных площадках представили немало достижений вуза. Здесь и посадочный материал биотехнологического безвирусного картофеля - заказ от крупного орловского хозяйства, который кафедра биотехнологии аграрного университета уже почти выполнила. Здесь же и не менее знаковые разработки студентов кафедры биотехнологии: биомыло, биокрема, биоразлагаемая посуда, биопрепараты - по каждой разработке молодые учёные защищают свои диссертации. Это не просто демонстрация, а приглашение к сотрудничеству.

Владимир Масалов, ректор Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина: «Материально-техническая база университета открыта для всего спектра СПО области. Мы ждём абсолютно всех студентов наших колледжей для лабораторно-практических занятий, для повышения практического уровня, для прохождения практики даже в инновационных аудиториях нашего университета».

В первую очередь такие занятия будут интересны студентам Орловского техникума агробизнеса и сервиса, а значит - и их будущим работодателям по всему ЦФО.

Галина Лугинова, директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса (г. Мценск): «В нашем образовательном учреждении обучаются дети города Мценска, Мценского района, прилегающий районов – Корсаковский, Новосильский, Залегощенский, Болховский район и город Болхов. У нас много детей обучается из Тульской области – Чернский район, Плавский район, Калужская область».

Ресурсы университета - значительны, поэтому точки соприкосновения с программами не только аграрных учреждений СПО можно найти легко. Всё это нужно для того, чтобы выстроить систему непрерывного профобразования и выпускать кадры с более широким спектром компетенций. Над этим призваны работать все участники конференции.

Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Я думаю, это те вопросы, которые необходимы для рассмотрения и повышения квалификации нашим преподавателям и руководителям организаций профессионального образования».

Принимающая сторона – отраслевой инновационный вуз, который полностью закрывает потребности в подготовке кадров для регионального АПК – готов сотрудничать по максимуму, чтобы способствовать ранней профориентации молодого поколения и росту кадрового потенциала сельского хозяйства страны.


Юлия Сулим


 
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