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10:00, 6 апреля 2022 года В Орле к пяти годам колонии за смертельное ДТП приговорили жителя Брянской области Мужчина спровоцировал аварию, будучи в состоянии наркотического опьянения.





Колпнянский районный суд приговорил жителя Брянской области к пяти годам колонии-поселения за ДТП, совершенное в состоянии наркотического опьянения, – сообщили в прокуратуре. Также ему на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Вердикт вступил в законную силу.



Трагедия развернулась 12 августа прошлого года под Колпной. Виновник аварии допустил выезд на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль, в котором несовместимые с жизнью травмы получил пассажир.





Артём Ежаков





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