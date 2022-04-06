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10:35, 6 апреля 2022 года Директор Орловского автодорожного техникума стал подозреваемым в деле о «мертвых душах» Мужчине вменяется служебный подлог.





СУ СК России по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «служебный подлог» в отношении директора Орловского автодорожного техникума. Из материалов производства следует, что, являясь ответственным за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, мужчина узнал, что часть слушателей фактически не ходила на занятия и не сдавала демонстрационный экзамен. Из корыстной заинтересованности подозреваемый оформил 38 человек в качестве успешно завершивших обучение. Расследование продолжается.





Артём Ежаков





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