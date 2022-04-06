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11:15, 6 апреля 2022 года «Пушкинскую карту» оформили свыше 20 тысяч молодых орловцев Участниками программы являются 15 региональных культурных организаций.





В Орловской области «Пушкинскую карту» оформили свыше 20 тысяч орловцев. Об этом сообщает региональный информационный портал. Участниками программы являются 15 региональных культурных организаций: музеи, театры и кинотеатры, филармония. С полным списком доступных по карте событий можно ознакомиться на сайте «PRO.культура.рф». Там же можно узнать всю подробную информацию о проекте.



Напомним, что «Пушкинскую карту» могут оформить орловцы в возрасте от 14 до 22 лет. Баланс карты составляет 5 тысяч рублей, потратить их можно только на покупку билетов на события, участвующие в программе.





Артём Ежаков





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