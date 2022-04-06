Орловская полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив»

Его цель – предупреждение и пресечение противоправных деяний со стороны ранее судимых лиц и граждан, в отношении которых судом установлен административный надзор.

В Орле, в рамках акции «Рецидив», полицейские проверили граждан, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

Всего с начала операции сотрудниками полиции выявлено 42 административных правонарушения за несоблюдение гражданами ранее вынесенных в отношении них ограничений.

Кроме этого в отношении жителя Заводского района города Орла возбуждено уголовное дело за уклонение от административного надзора. Так, ранее судимый мужчина 1984 года рождения был подвергнут решением суда административному надзору сроком на 8 лет. Ему был установлен ряд ограничений, в том числе – обязательная явка два раза в месяц в органы внутренних дел по месту жительства или пребывания, запрет пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в период с 22 часов до 6 часов, запрет выезда за пределы территории области без согласия органов внутренних дел, с условиями которых он был ознакомлен.

Однако гражданин нарушил данные ограничения: он не являлся для регистрации в отдел полиции, а также самовольно оставил место жительства без уважительных причин, фактически проживая в Москве. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.