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12:45, 6 апреля 2022 года В Орловской области с 8 апреля начнут выдачу удостоверений «Детям войны» Документ будет подтверждать их внеочередное право на получение медицинской и социальной помощи в соответствующих учреждениях.





В Орловской области с 8 апреля начнут выдачу удостоверений «Детям войны», – сообщает региональный информационный портал. Документ будет подтверждать их внеочередное право на получение медицинской и социальной помощи в соответствующих учреждениях. Выдача будет беззаявительной.

Удостоверение получат почти 39 тысяч орловцев. Это граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и живущие на Орловщине.



Документ будет подтверждать внеочередное право «Детей войны» на получение медицинской и социальной помощи в соответствующих учреждениях.



Граждане могут самостоятельно получить документ в филиале соцзащиты по месту жительства. Людям, которые по тем или иным причинам не смогут добраться до учреждения, удостоверения привезут на дом.





Артём Ежаков





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