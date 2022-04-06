Орловских школьников обучат оказывать первую помощь

Наш регион присоединился к всероссийской акции Красного Креста.

Российский Красный Крест (РКК) запустил всероссийскую обучающую программу по оказанию первой помощи для школьников и студентов. В течение года в акции примут участие 70 регионов страны.

В Орле к акции подключились восьмиклассники лицея №1. В рамках мастер-класса ребята узнали, как оказать первую помощь человеку, как провести сердечно-лёгочную реанимацию и остановить кровотечение.

Антон Гомозов, директор лицея №1 г. Орла: «Ситуации бывают разные, и здорово, когда дети могут самостоятельно принять решения, например, когда взрослых нет рядом. Мы благодарны Красному Кресту».

Школьники отметили, полученные знания и навыки им пригодятся в жизни.