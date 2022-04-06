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14:25, 6 апреля 2022 года 142 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 48 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 109 201), госпитализировано 48 человек.



Накануне выписано 176 жителей региона. Скончались четыре пациента (с начала пандемии в области скончались 1 849 человек).





Артём Ежаков





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