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13:03, 6 апреля 2022 года Анастасия Строкина: «Книги для детей должны нести заряд созидательности» Российская писательница приехала в Орёл и пообщалась с юными читателями. Встречи проходили в библиотеке им. Пришвина.





Писательница Анастасия Строкина пишет для детей. Она работает в жанре философской сказки. Многие её книги быстро стали популярными и любимыми у детей. Есть они и в орловской библиотеке им. Пришвина. Там на днях состоялась встреча писательницы со своими читателями. Анастасия приехала в Орёл на два дня в рамках проведения Недели детской книги. Первая встреча была с ребятами постарше, вторая – с учениками младших классов. Как выяснилось, дети хорошо знакомы с её книгами «Совиный волк» (12+), «Бусина карманного карлика» (6+), «Держиоблако» (12+) и «Кит плывет на север» (6+). Книги Анастасии Строкиной - о вечных ценностях. Анастасия Строкина, автор детских книг (г. Санкт-Петербург): «Вопросы дружбы, любви, преданности, они и сейчас остаются актуальными, и так или иначе появляются произведения детской литературы. Другое дело, что реалии меняются, и эти реалии приходят в тексы современных детских авторов, появляется новый школьный язык, который часто звучит в текстах». Анастасия - из плеяды молодых писателей. Она родилась в 1984 году, окончила литературный институт им. Горького и начинала как поэт. Но всероссийская известность пришла семь лет назад, когда её книга «Кит плывет на север» стала лауреатом конкурса «Книгуру» как лучшее произведение для детей. Елена Аничкина, учёный секретарь Орловской областной детской библиотеки им. Пришвина: «Самая основная премия - это «Книгуру», которую вручает детское читательское жюри. Это не то, что выбрали взрослые - своим умом, своим опытом, а то, что нравится самим читателям-детям». Однако, книги Строкиной не только для детей. Жанр философской сказки, который ближе всего автору, предполагает глубокую беседу и с взрослыми тоже, и написанные Анастасией книги очень уютно и здорово читать вместе с родителями. Потому что, подчеркнула писательница, именно старшее поколение несёт ответственность за то, какой выбор делает младшее. Анастасия Строкина, автор детских книг (г. Санкт-Петербург): «Главное ребёнку давать книги, которые несут в себе заряд созидательности. А уже какие они - это на совести родителей, учителей, методистов, чтобы они подобрали эту книгу и предложили. Конечно, ребёнок и сам выбирает, но не всегда это то, что я называю созидательной литературой, иногда это достаточно разрушающее чтение, разрушающее душу и мозг. Но мы все ответственны за то, что читают наши дети, поэтому я стараюсь делать, что могу». Полтора часа встречи пролетели незаметно. С первых минут ребята с удовольствием пересказывали прочитанное, а Анастасия ещё раз рассказала им про героев книг, вместе обсудили их характеры и поступки. И по тому, как легко школьники включились в беседу, было понятно, насколько интересны им и прочитанные страницы, и приключения, и мысли, которые предлагает обдумать автор.





Эва Стасюлевич





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