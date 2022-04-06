На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский

Володин подчеркнул, что личность Владимира Жириновского «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах».