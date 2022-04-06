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13:31, 6 апреля 2022 года На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский О смерти лидера ЛДПР сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





В Москве на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О смерти политика сообщил во время пленарного заседания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ: «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах». Володин подчеркнул, что личность Владимира Жириновского «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».



Владимира Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве.



Фото с сайта Государственной Думы РФ







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