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16:15, 6 апреля 2022 года
В Шаблыкино к концу следующей недели планируют закончить ремонт пешеходного моста через реку МохПереправа значительно сократит расстояние до районной больницы.
В Шаблыкино к концу следующей недели планируют закончить ремонт пешеходного моста через реку Мох, – сообщает региональный информационный портал. Переправа значительно сократит расстояние до районной больницы.
Переправа ремонтируется поэтапно с 2020-го года. В работы уже вложено 4,8 млн рублей. Третий этап финансируется ООО «Мираторг-Курск». Это стало возможным благодаря содействию губернатора области и районной власти.
Фото с сайта областного правительства
Артём Ежаков