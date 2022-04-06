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16:15, 6 апреля 2022 года В Шаблыкино к концу следующей недели планируют закончить ремонт пешеходного моста через реку Мох Переправа значительно сократит расстояние до районной больницы.





В Шаблыкино к концу следующей недели планируют закончить ремонт пешеходного моста через реку Мох, – сообщает региональный информационный портал. Переправа значительно сократит расстояние до районной больницы.



Переправа ремонтируется поэтапно с 2020-го года. В работы уже вложено 4,8 млн рублей. Третий этап финансируется ООО «Мираторг-Курск». Это стало возможным благодаря содействию губернатора области и районной власти.



Фото с сайта областного правительства









Артём Ежаков





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