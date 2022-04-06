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15:39, 6 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Три человека, прибывшие из республик Донбасса в Орёл, стали гражданами России.



- Еще одно орловское предприятие осваивает техники бережливого производства.



- Российская писательница Анастасия Строкина приехала в Орёл и пообщалась с юными читателями. Встречи проходили в библиотеке им. Пришвина.



- Спорная идея: назвать ли улицу в Орле именем Павла Дурова?



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