Болховские инженеры представили уникальные разработки

|
|
|Главная » Новости
16:45, 6 апреля 2022 года
Болховские инженеры представили уникальные разработкиМестный завод полупроводниковых приборов готов к серийному выпуску шагового микродвигателя, превосходящего зарубежные аналоги.
Болховский завод полупроводниковых приборов готов к серийному выпуску уникальных изделий – шагового двигателя и бета-вольтаического источника. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Шаговый микродвигатель по размерам в два раза меньше зарубежных аналогов. Инженеры-электронщики подготовили к выпуску линейку из шести двигателей с разными габаритами. К примеру, крайне малый размер болховского изделия – 6 миллиметров, а самый миниатюрный импортируемый китайский аналог – 12 миллиметров. Несколько десятков компаний уже выразили заинтересованность в разработке.
Теплоидальные и волновые редукторы – также эксклюзивные новинки завода. Потенциал этого рынка огромный – вся современная техника и электроника.
Артём Ежаков