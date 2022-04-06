Главная » Новости



16:45, 6 апреля 2022 года Болховские инженеры представили уникальные разработки Местный завод полупроводниковых приборов готов к серийному выпуску шагового микродвигателя, превосходящего зарубежные аналоги.





Болховский завод полупроводниковых приборов готов к серийному выпуску уникальных изделий – шагового двигателя и бета-вольтаического источника. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Шаговый микродвигатель по размерам в два раза меньше зарубежных аналогов. Инженеры-электронщики подготовили к выпуску линейку из шести двигателей с разными габаритами. К примеру, крайне малый размер болховского изделия – 6 миллиметров, а самый миниатюрный импортируемый китайский аналог – 12 миллиметров. Несколько десятков компаний уже выразили заинтересованность в разработке.



Теплоидальные и волновые редукторы – также эксклюзивные новинки завода. Потенциал этого рынка огромный – вся современная техника и электроника.





Артём Ежаков





Новости СМИ2