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17:11, 6 апреля 2022 года

Упрощается процедура получения статуса резидента особой экономической зоны «Орел»

Законопроект, предлагающий упростить порядок получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) сегодня, 6 апреля, на заседании Комитета Госдумы по экономической политике представил Сергей Галкин, заместитель министра экономического развития России.


Профильный комитет Госдумы поддержал представленные Сергеем Галкиным законопроекты о внесении изменений в федеральный закон об особых экономических зонах и о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.
 
В частности, Минэкономразвития в лице Сергея Галкина предлагает упрощение администрирования самих особых экономических зон, а также объединение несколько типов ОЭЗов. Так, предлагается объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы зон в промышленно-технологические и сократить количество типов с 4 до 3.
 
Важно, что для создания управления ОЭЗами и передачи некоторых полномочий будет заключаться единый документ между Минэкономразвития, управляющей компанией (Корпорация развития Орловской области – управляющая компания ОЭЗ ППТ «Орел»), регионом и муниципалитетом. По словам Сергея Галкина, это позволит сократить сроки прохождения процесса на несколько месяцев.
 
Замминистра отметил, что еще законопроектом предлагается при заявке на резидентство заменить бизнес-план на паспорт инвестпроекта.
 
«Такая гибкость механизма позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40. Важность выполнения договоренностей для резидентов при этом растет – появляется ограничение по выкупу земельного участка. Инвестор получит право выкупа участка только в случае строительства на нем объекта, указанного соглашении», - подчеркнул замминистра.
 
Значимое для экономики страны событие прокомментировал Антон Старосельский, заместитель губернатора, председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области: «Орловская область по индексу промышленного производства находится в топе российского рейтинга. В частности, по ЦФО мы на втором месте. Регион, невзирая на жесткие санкции, показал свою экономическую состоятельность. У нас развивается промышленность, создаются предприятия. А упрощение процедуры получения статуса резидента – это важнейшее событие для преференциальных зон и, в частности, для ОЭЗ ППТ «Орел». То есть мы развиваемся, мы в топе по индексу промышленности, и тут, в такое непростое для экономики страны время, государство предлагает новый мощный драйвер в виде упрощения получения статуса резидента ОЭЗ. Для нас создан еще один стимул развиваться и быть в лидерах, это существенная поддержка. Ведь получение статуса резидента – это однозначно развитие промышленности. Мы же со стороны Корпорации развития гарантируем выполнение всех договоренностей с инвесторами, бизнесом. Ключевое - работу без административных барьеров». 



Пресс-служба АО "Корпорация развития Орловской области"


 
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