среда 6.04.2022 23:06:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:10, 6 апреля 2022 года

Памяти Владимира Жириновского

Сегодня на 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Патриот России, блестящий политик и парламентарий. В Орле Владимир Вольфович тоже был нередким гостем. Анна Боева пересмотрела теперь уже исторические кадры с его участием.


Когда он заболел, всем казалось, что Владимир Жириновский выберется из ковидной западни. Сильный и смелый, с большим чувством юмора, которое иногда обличало российские проблемы суровей статистики.

Он на равных, без утайки разговаривал и с президентом, и с трактористом. За это и ценили - голосовали за партию, созданную им лично, и на федеральном уровне, и в регионах. В одном из интервью он сказал, что после смерти хотел бы, чтобы о нём сказали: «Олицетворял собой Россию конца 90-х - начала 2000-х». Так и было. Всю жизнь доказывал право на своё мнение, иногда сильно отличное от других. В Госдуме он был с 1993 года, и теперь его выступлений там будет очень не хватать.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы от Орловской области: «Это огромная потеря. Владимир Вольфович был неординарным человеком, политиком. Это целая эпоха. Я не представляю Государственную Думу без него, потому что любое выступление от фракции, любое участие в заседании Владимира Вольфовича привносило определенную интригу. Он всегда выступал искренне, горячо, всегда был истинным патриотом, отстаивал интересы своей партии, но, в первую очередь, отстаивал интересы наших людей, своих избирателей».

В Орле он бывал неоднократно приезжал поздравить крылатый город с юбилеем, а заодно и пообщаться, казалось, с каждым его жителем. Или делал остановку поезда ЛДПР, чтобы узнать беды и чаяния орловцев и помочь решить проблемы.

Он всегда неоднозначно относился к журналистам, но никогда не отказывался от интервью. Один из таких визитов в нашу компанию в конце 90-х запомнился всем надолго. Как только Владимир Вольфович переступил порог ГТРК «Орёл», черный оппозиционер по кличке Палкан ухватил его за штанину. Охрана растерялась, а Жириновский потрепал пса по морде и сказал: «Только ты в Орловской области службу знаешь».

Символично, но в последние месяцы Жириновского часто называли пророком - так много точных высказываний нашлось в выступлениях дальновидного политика и незаурядного человека Владимира Жириновского.


Анна Боева


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.