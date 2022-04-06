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18:10, 6 апреля 2022 года Памяти Владимира Жириновского Сегодня на 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Патриот России, блестящий политик и парламентарий. В Орле Владимир Вольфович тоже был нередким гостем. Анна Боева пересмотрела теперь уже исторические кадры с его участием.





Когда он заболел, всем казалось, что Владимир Жириновский выберется из ковидной западни. Сильный и смелый, с большим чувством юмора, которое иногда обличало российские проблемы суровей статистики.



Он на равных, без утайки разговаривал и с президентом, и с трактористом. За это и ценили - голосовали за партию, созданную им лично, и на федеральном уровне, и в регионах. В одном из интервью он сказал, что после смерти хотел бы, чтобы о нём сказали: «Олицетворял собой Россию конца 90-х - начала 2000-х». Так и было. Всю жизнь доказывал право на своё мнение, иногда сильно отличное от других. В Госдуме он был с 1993 года, и теперь его выступлений там будет очень не хватать.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы от Орловской области: «Это огромная потеря. Владимир Вольфович был неординарным человеком, политиком. Это целая эпоха. Я не представляю Государственную Думу без него, потому что любое выступление от фракции, любое участие в заседании Владимира Вольфовича привносило определенную интригу. Он всегда выступал искренне, горячо, всегда был истинным патриотом, отстаивал интересы своей партии, но, в первую очередь, отстаивал интересы наших людей, своих избирателей».

В Орле он бывал неоднократно приезжал поздравить крылатый город с юбилеем, а заодно и пообщаться, казалось, с каждым его жителем. Или делал остановку поезда ЛДПР, чтобы узнать беды и чаяния орловцев и помочь решить проблемы.



Он всегда неоднозначно относился к журналистам, но никогда не отказывался от интервью. Один из таких визитов в нашу компанию в конце 90-х запомнился всем надолго. Как только Владимир Вольфович переступил порог ГТРК «Орёл», черный оппозиционер по кличке Палкан ухватил его за штанину. Охрана растерялась, а Жириновский потрепал пса по морде и сказал: «Только ты в Орловской области службу знаешь».



Символично, но в последние месяцы Жириновского часто называли пророком - так много точных высказываний нашлось в выступлениях дальновидного политика и незаурядного человека Владимира Жириновского.





Анна Боева





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