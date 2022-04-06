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18:46, 6 апреля 2022 года

Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Малоархангельский район

Губернатор посетил ряд важных социальных объектов.


Сегодня в рамках рабочей поездки в Малоархангельский район губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил ряд важных социальных объектов. Среди них учреждения здравоохранения - районная больница и ФАП в селе Хитрово.

Районной больнице сейчас не хватает врачей - открыты вакансии хирурга, терапевта, узких специалистов. Решать проблему намерены при помощи программы «Земский доктор». По ней медики получат не только выплаты - до двух миллионов рублей, но и жилье рядом с работой.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день ЦРБ на 79 процентов укомплектована врачами-специалистами. Но по линии главврача, и администрации выделят жильё для узких специалистов, кто приедет в район. Поэтому уверен, что проблема будет решаться».

Обсудили в ходе поездки и другие социальные вопросы - ремонт дорог и уборку улиц.


Юлия Сулим


 
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