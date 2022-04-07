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7:47, 7 апреля 2022 года

В Орле дважды проведут субботник

Дни генеральной уборки – 9 и 16 апреля.


В Орле планируют провести экологические субботники. В этом году их будет два – 9 и 16 апреля. Ожидается, что в субботниках примут участие муниципальные предприятия и организации города, коммерческие структуры, учреждения образования и простые горожане.

В планах – уборка парков и скверов, набережных, братских захоронений, кладбищ и несанкционированных свалок.

Как сообщила представитель администрации Орла Оксана Тарарыченкова,
уже закуплено 40 тысяч мешков, две тысячи перчаток. Участникам субботников будут предоставлены грабли, лопаты, метлы для сбора мусора и прошлогодней листвы.

Для вывоза мусора администрация Орла предоставит 16 самосвалов, восемь погрузчиков. Спецавтобаза также внесёт свой вклад в весеннюю уборку – в каждом районе города будут работать уборочные комплексы.

Кстати, сотрудники администрации города Орла уже сегодня проведут санитарный день: 200 человек проведут уборку в 15 точках города.


Орловское Информбюро


 
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