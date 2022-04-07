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9:00, 7 апреля 2022 года В этом году библиотеку им. Крылова ждёт обновление Преображение состоится в рамках нацпроекта «Культура».





Благодаря выделенным федеральным и муниципальным средствам центральная детская библиотека им. И.А. Крылова превратится в «Букваторию» – досуговое пространство с элементами…акватории.



Как рассказала директор Центральной библиотечной системы Орла Ирина Гладкова, концепция проекта превратит «Крыловку» в настоящее водное царство: рыбки цвета морской волны на стенах, зеркальные пузырьки, имитирующие воду, «Арт-сфера», «Кают-компания» и многое-многое другое.

В рамках первого этапа ремонта предстоит выполнить основные отделочные работы, на которые уйдут федеральные средства. Второй этап будет реализовываться параллельно, он включит в себя внутренние работы (например, устройство электрики) – на это направят муниципальные средства. Общая стоимость ремонта — 1 940 505 рублей. На полную модернизацию будет потрачено 5 млн рублей: помимо косметического ремонта будет закуплена новая мебель, инновационное оборудование и, конечно, литература. Часть оборудования, кстати, уже прибыла в «Крыловку».



Сейчас библиотека работает в штатном режиме. Она не закроет двери для читателей даже в разгар ремонта: горожане смогут свободно брать и возвращать книги.



Информационный киоск, станция самостоятельной книговыдачи, интерактивный стол, доступ к электронным читательским платформам и образовательным программам, VR-очки — это и многое другое станет шагом к модернизированной библиотеке. Планируется, что обновлённое пространство примет горожан уже осенью этого года, сообщает пресс-служба администрации города Орла.





Орловское Информбюро





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