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21:20, 6 апреля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Сегодня не стало Владимира Жириновского. Хронология его визитов в Орёл и самые яркие моменты встреч с орловцами - в нашем выпуске.
- Дети Донбасса обрели на Орловщине тишину и заботу. Репортаж Юлии Опанасюк.
- На орловских предприятиях внедряют технологии бережливого производства. Как это происходит, узнал Антон Киселёв.
- Андрей Клычков посетил Малоархангельский район. В ходе рабочей поездки обсудили социально значимые вопросы.
Вести-Орёл