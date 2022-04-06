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21:20, 6 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня не стало Владимира Жириновского. Хронология его визитов в Орёл и самые яркие моменты встреч с орловцами - в нашем выпуске.



- Дети Донбасса обрели на Орловщине тишину и заботу. Репортаж Юлии Опанасюк.



- На орловских предприятиях внедряют технологии бережливого производства. Как это происходит, узнал Антон Киселёв.



- Андрей Клычков посетил Малоархангельский район. В ходе рабочей поездки обсудили социально значимые вопросы.



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