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21:14, 6 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Владимир Жириновский вошёл в историю российской политики» Губернатор Орловской области вспомнил своё знакомство с лидером ЛДПР, скончавшимся сегодня на 76-м году жизни.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С Владимиром Вольфовичем был знаком, общался. Он меня в последнее время даже порой вспоминал в каких-то мероприятиях. С ним можно было соглашаться, не соглашаться, но это действительно человек, который вошёл в историю российской политики. Вечная память. К сожалению, он от нас ушёл. Это в очередной раз показывает опасность коронавирусной инфекции». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался сегодня на 76-м году жизни в московском госпитале. С начала февраля политик боролся с коронавирусной инфекцией.



Фото с сайта Государственной Думы РФ









Артём Ежаков





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