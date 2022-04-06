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21:17, 6 апреля 2022 года Главы Орла, Ливен и Мценска будут проводить прямые эфиры в социальных сетях Ожидается, что это будет еженедельная практика.





Главы Орла, Ливен и Мценска будут проводить прямые эфиры в социальных сетях. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». «Договорились, что главы городов со следующего четверга начинают выходить в эфиры, отвечать на конкретные вопросы жителей. Время, думаю, можно назначить на 19:00. Потом, уверен, и районы подтянутся», – заявил глава региона.





Артём Ежаков





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