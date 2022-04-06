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21:18, 6 апреля 2022 года

«УПМК № 22» начала подвозить строительную технику на орловский Красный мост

Новый подрядчик завершает последние приготовления перед фактическим возобновлением работ по реконструкции главной городской переправы.


Новый подрядчик завершает последние приготовления перед фактическим возобновлением работ по реконструкции главной городской переправы.
Новый подрядчик по завершению реконструкции Красного моста в Орле завозит строительную технику и завершает последние приготовления перед началом своей работы на объекте. Об этом сообщает telegram-канал мэрии Орла. Напомним, что контракт на главную городскую переправу достался московской фирме «Уваровская передвижная колонна № 22».

Фото: начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Дмитрий Кузнецов


Артём Ежаков


 
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