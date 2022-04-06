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21:22, 6 апреля 2022 года
В Орловской области появится центр по сбору помощи для российских военнослужащихС подобной инициативой выступил губернатор Андрей Клычков.
В Орловской области появится центр по сбору помощи для российских военнослужащих, задействованных на Украине. С подобной инициативой в ходе последнего прямого эфира в социальных сетях выступил губернатор Андрей Клычков. Глава региона снова поблагодарил орловцев за неравнодушие, проявленное недавно при формировании гуманитарных грузов.
Андрей Клычков подчеркнул, что бойцы всем обеспечены. «Но знаете, есть такая простая фраза – родные вещи. Ребята сами говорят: «Такое ощущение, что это от родных». Родные вещи, подарки, письма – это отношение, внимание».
«Для тех жителей региона, которые захотят поддержать наших военнослужащих и передать им необходимые вещи, в ближайшее время запланировано открытие единого центра. Об этом сообщу отдельно», – сообщил глава региона.
Артём Ежаков