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21:22, 6 апреля 2022 года В Орловской области появится центр по сбору помощи для российских военнослужащих С подобной инициативой выступил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области появится центр по сбору помощи для российских военнослужащих, задействованных на Украине. С подобной инициативой в ходе последнего прямого эфира в социальных сетях выступил губернатор Андрей Клычков. Глава региона снова поблагодарил орловцев за неравнодушие, проявленное недавно при формировании гуманитарных грузов. «Для тех жителей региона, которые захотят поддержать наших военнослужащих и передать им необходимые вещи, в ближайшее время запланировано открытие единого центра. Об этом сообщу отдельно», – сообщил глава региона. Андрей Клычков подчеркнул, что бойцы всем обеспечены. «Но знаете, есть такая простая фраза – родные вещи. Ребята сами говорят: «Такое ощущение, что это от родных». Родные вещи, подарки, письма – это отношение, внимание».





Артём Ежаков





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