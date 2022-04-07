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10:00, 7 апреля 2022 года Юрий Парахин станет гостем программы Александра Короткевича «Контакт» Прямой эфир состоится 7 апреля в 21:00. Трансляция состоится на телеканале «Россия 24».





Мэр Орла Юрий Парахин станет гостем авторской программы Александра Короткевича «Контакт». Прямой эфир состоится 7 апреля в 21:00. Трансляция состоится на телеканале «Россия 24». По ходу программы зрители смогут задать градоначальнику интересующие вопросы.



В центре внимания – актуальные городские вопросы: ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, подготовка Орла к весне и т.д.







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