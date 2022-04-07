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10:35, 7 апреля 2022 года Орловские пожарные спасли девушку из горящей трехэтажки на ул. Солдатской ЧП произошло накануне в полдень.





В полдень 6 апреля в жилом доме на ул. Солдатской в Орле произошло возгорание. Пламя вспыхнуло в ванной комнате в квартире на третьем этаже. Из эпицентра ЧП пожарные спасли девушку, а также эвакуировали трех человек. Никто не пострадал. Огонь повредил пластиковую отделку душевой кабины. Специалисты полагают, что к возгоранию привел аварийный режим работы электроприборов, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото из архива





Артём Ежаков





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