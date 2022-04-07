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11:15, 7 апреля 2022 года Орловские школьники написали благодарственные письма российским военнослужащим Обращения от детей в скором времени передадут солдатам, задействованным в специальной военной операции на территории Украины.





Орловские школьники написали благодарственные письма российским военнослужащим. Детские обращения в скором времени передадут солдатам, задействованным в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своих социальных сетях. Напомним, что в ходе вчерашнего прямого эфира глава региона подчеркнул, что отправка гуманитарной помощи и писем со всей страны является для наших бойцов «чем-то родным». «Но знаете, есть такая простая фраза – родные вещи. Ребята сами говорят: «Такое ощущение, что это от родных». Родные вещи, подарки, письма – это отношение, внимание», – заявил вчера глава региона. В связи с этим вскоре в Орловской области появится центр по сбору помощи для российских солдат.



Фото из социальных сетей Андрея Клычкова





Артём Ежаков





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