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12:25, 7 апреля 2022 года Губернатор Орловской области и глава регионального Роспотребнадзора обсудили санитарную обстановку Андрей Клычков и Александр Румянцев затронули тему распространения COVID-19, заболеваемость ОРВИ, подготовку детских лагерей к летней кампании и предстоящий сезон активности клещей.





Губернатор Андрей Клычков и глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев провели рабочую встречу, на которой обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Орловщине. Стороны затронули тему распространения COVID-19, заболеваемость ОРВИ, подготовку детских лагерей к летней кампании и предстоящий сезон активности клещей.



В ходе заседания было отмечено устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, но вместе с тем подчеркнуто, что риски сохраняются. Они касаются нового штамма «Стелс-омикрон». Мониторинг санитарной обстановки продолжится.



Аналогичную тенденцию к снижению имеет и заболеваемость ОРВИ. Среди детского населения ни в одной возрастной группе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает эпидемический порог.



В предстоящую летнюю детскую оздоровительную кампанию в регионе откроются 8 загородных лагерей. До мая все замечания, касающиеся их работы, должны быть устранены. Вопросы касаются ремонта помещений и замены технологического оборудования пищеблоков.



В текущем году в регионе традиционно будет проводиться акарицидная обработка против клещей. Пока что от их укусов не пострадал ни один орловец.





Артём Ежаков





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