Главная » Новости



12:45, 7 апреля 2022 года 138 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 26 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 109 339), госпитализировано 26 человек.



Накануне выписано 179 жителей региона. Скончались два пациента (с начала пандемии в области умерло 1 851 человек).





Артём Ежаков





Новости СМИ2