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19:50, 7 апреля 2022 года Мэр Орла Юрий Парахин примет участие в программе «Контакт» Прямой эфир 7 апреля на телеканале «Россия 24».





7 апреля на телеканале «Россия 24» выйдет в эфир программа Александра Короткевича «Контакт» . Гостем студии станет мэр Орла Юрий Парахин. В ходе прямого эфира будут затронуты актуальные городские вопросы — от уборки города до планов на 2023 год по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог. В течение эфира телезрители смогут задать свои вопросы.



Начало в 21:00.





Орловское Информбюро





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