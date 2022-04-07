Главная » Новости



13:45, 7 апреля 2022 года Орловцев ожидают шквалистый ветер и грозы Непогода задержится еще минимум на сутки.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 апреля по 21 час 8 апреля на территории области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный: от 8 до 13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью: +2°С…+7°С, днем: +13°С…+18°С.





Артём Ежаков





Новости СМИ2