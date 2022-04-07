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12:14, 7 апреля 2022 года

Секреты долголетия Василия Панарина

Жителю Орла 91 год. При этом в своём возрасте он активен и бодр. Секретами долголетия он поделился с корреспондентом ГТРК «Орёл» Еленой Литинской.


7 апреля отмечается день здоровья. Эта дата была учреждена уже на первом заседании ВОЗ. В медицине даже есть такое понятие - качество жизни. Это своего рода формула, в которой учитывается множество факторов, влияющих на длительность жизни. Эту формулу подтверждает орловец Василий Панарин. В свои 91 – он физически активен, имеет хорошую память и с удовольствием познаёт всё новое – освоить современные гаджеты для него не проблема. Радоваться жизни помогают близкие и певчие птицы. Соловьи, чижи, щеглы, овсянка – у Василия Григорьевича полтора десятка пернатых.
 
Ещё одно немаловажное и общеизвестное условие здоровья и долголетия - гены. И как признался Панарин, в их роду долгожители были – одна его тетя дожила до 104 лет, другая – до ста.
 
Но как отмечает сам Василий Григорьевич, главный секрет долголетия – важно, чтобы жить человеку было интересно.



Елена Литинская


 
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