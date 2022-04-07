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14:15, 7 апреля 2022 года Мусор – уберут, цветы и деревья – посадят Орёл готовится к генеральной уборке. О том, что планируется сделать в рамках субботника, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала замначальника управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра Оксана Тарарыченкова.





Ежегодно в Орле проходит экологический субботник. Расскажите, как он пройдет в этом году? - Действительно, традиционно после схода снега, чтобы сделать наш город красивее и чище, в апреле проводятся общегородские субботники. В этом году они запланированы на 9 и 16 апреля. В этих мероприятиях примут участия трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений города, в том числе образовательных, управляющие организации, сотрудники администрации города, представители органов власти, и, конечно, наши горожане. Кто предоставит инвентарь для проведения субботника? - Участники субботника будут обеспечены мешками и перчатками, которые закуплены в достаточном количестве. Также участники получат мёла, вёдра, лопаты. Как правило, после субботников остаются мешки с мусором. Как будет организован их вывоз? Для сбора мешков с мусором будет использоваться привлечённая техника в количестве 16 самосвалов и 8 погрузчиков, а также техника в виде комплексов, состоящих из трёх машин от Спецавтобазы. Все мешки в день субботника вывезти не удастся, потому что объемы будут достаточно большие. Планируется эту работу проводить на следующей неделе. Управление коммунального хозяйства приобрело талоны, по которым будет приниматься мусор на мусоросортировочный комплекс, что позволит нам сдать на утилизацию 250 тонн отходов различной морфологии. В основном это твёрдые коммунальные отходы и растительные отходы - ветки. Во время субботника мусор будет сортироваться? - Мы нацеливаем на это участников мероприятия. Желательно отдельно складывать пластик, отдельно бумагу и картон, отдельно стекло. Какие работы будут проведены по озеленению города этой весной? - В основном это будет посадка деревьев. Эту работу мы уже начали,1 апреля были посажены первые деревья в районе школы № 13, эта аллея была посвящена подвигу Маресьева. Акция «Сад памяти» будет продолжена и в апреле. Всего планируется посадить более ста деревьев. Работа эта будет продолжена и осенью. Кроме того, на газонах будет посажена цветочная рассада, в количестве более 70 тысяч. Будут также проводиться мероприятия по опиловке и сносу деревьев - больных, аварийных. Мне хочется обратить внимание жителей, что в соответствии с правилами благоустройства, чтобы посадить дерево на муниципальной земле, необходимо получить разрешение в территориальном управлении по району.





Анна Вайсергисер





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