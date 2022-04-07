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13:02, 7 апреля 2022 года Орловцы поддерживают физкультурные паузы в киберспортивных схватках В 2016 году минспорта России признало компьютерные игры спортом, в 2022-м - разработало нормативы. Теперь между поединками должны быть - физкультурные паузы. Соперникам нужно «сложить оружие» и отправиться приседать и отжиматься.





Павлу Курасову 18 лет, и он всю жизнь в спорте: имеет первый юношеский разряд по лёгкой атлетике, сейчас – волейболист-любитель. Все это для нашего героя – варианты отдыха. Ещё одна графа симпатий – киберспорт. Говорит, помогает сплотиться коллективу. Павел Курасов, спортсмен-любитель: «У нас была команда по контрстрайку, в то же время мы играли вместе в волейбол, а в другой лиге встречались друг против друга в футбол. И все это одни люди были. Всё больше знакомились, всё больше узнавали друг друга, легче было общаться». Для Павла Курасова присесть 25 раз – а именно столько указано в нормативе – труда не составит. Интересно, что негласные «правила разминки» были у киберспортсменов ещё до официального утверждения. Павел Курасов, спортсмен-любитель: «Какое-то время в геймерском коммьюнити появилось развлечение, челлендж: убили тебя в игре, проиграли раунд, давай вставать, 5 раз отжался, 5 раз присел. Обратно садишься и играешь. Я считаю, что это полезно, чтобы нам совсем не затухать за компьютерами. А то я сам могу сказать, что ноги затекают после пары часов. Хочется встать, размяться». Киберспорт – отдельное сообщество, где могут встретиться совершенно разные люди. Офф-лайн спорт в жизни геймера должен помочь остудить «пыл борьбы». Павел Курасов, спортсмен-любитель: «Бывают матчи, когда тебе приятно, ты сидишь, общаешься с ребятами. А бывает, попадаются так называемые «токсики». У меня, к примеру, дома груша висит, также можно разгрузиться очень хорошо. Потянуться пару раз. Как всегда говорил папа: «Злишься? Отожмись несколько раз, полегчает». Киберспорт может появиться и в Олимпийских играх. И чтобы максимально соответствовать обновленному девизу игр – «быстрее, выше, сильнее – вместе!», киберспорту как раз и понадобятся спортивные нормативы.





Анастасия Дорохова





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