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14:45, 7 апреля 2022 года Первое удостоверение «Дети войны» в Орловской области получил экс-губернатор Егор Семёнович Строев Документ ему вручила глава регдепартамента социальной защиты Ирина Гаврилина.





Первое удостоверение «Дети войны» в Орловской области получил экс-губернатор Егор Строев. Документ ему вручила глава регдепартамента социальной защиты Ирина Гаврилина. «Сегодня удостоверение «Дети войны» Орловской области под номером 1 вручила Почётному Председателю Совета Федерации России, Почётному гражданину Орловской области, Главе Орловской области с 1993 по 2009 годы Егору Семёновичу Строеву», – сообщила чиновница в социальных сетях.



Удостоверения «Дети войны» в регионе начнут выдавать с 8 апреля. Документ будет подтверждать их внеочередное право на получение медицинской и социальной помощи в соответствующих учреждениях. Выдача будет беззаявительной. Удостоверение получат почти 39 тысяч орловцев. Это граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и живущие на Орловщине. Граждане могут самостоятельно получить документ в филиале соцзащиты по месту жительства. Людям, которые по тем или иным причинам не смогут добраться до учреждения, удостоверения привезут на дом.



Фото из социальных сетей Ирины Гаврилиной





Артём Ежаков





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