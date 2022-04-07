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13:27, 7 апреля 2022 года В Верховье осваиваются три семьи из ЛНР и Харьковской области Как разместили людей, и какие проблемы ещё нужно решить, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Посёлок Верховье Орловской области принял три семьи из ЛНР и Харьковской области. Всего десять человек, среди них двое детей. Людей разместили в трёхкомнатной квартире из манёвренного фонда. Марина Величкина, глава посёлка Верховье: «Мебели привезли, горячую воду, газ присоединили всё за короткое время. Они прошли флюорографию, хирургию, кто-то обследовался по зрению. Питание - в кафе, трёхразовое». Среди беженцев - двое раненых, им пришлось покинуть Харьковскую область. Владимир, житель Харьковской области: «13 марта влетело в ягодицу. Военные вывезли, в Белгороде сделали операцию - достали осколки». Елена, жительница Харьковской области: «Его военные вывезли на скорой, а я на автобусе ехала, тоже военные меня вывезли. Мне сказали - первая городская, я поехала его искать». После госпиталя Елена с Владимиром жили в палаточном городке в Белгороде, затем их привезли в Орловскую область. По словам беженцев, условиями они довольны, но из денег только украинские гривны, а их в российских банках сейчас не меняют. С этим вопросом люди обратились к депутату Госдумы. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (партия «Единая Россия»): «Я сделала обращение к председателю правительства Российской Федерации. Это вопрос системы. Мы с коллегами эту тему поднимали, надеемся, что дадут ответ». Спрашивают и о том, как получить материальную помощь в 10 тысяч рублей. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (партия «Единая Россия»): «Карточки выданы, мы отправляем данные в Ростовский фонд помощи беженцам, и из Ростова поступают деньги на карточку. Время - неделя, столько требуется для обработки данных». А пока помогают местные жители - одеждой и едой: на столе - конфеты, печенье, варенье. Школьники обеспечены всем необходимым для учёбы.





Татьяна Тимохина





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