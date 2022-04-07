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13:27, 7 апреля 2022 года

В Верховье осваиваются три семьи из ЛНР и Харьковской области

Как разместили людей, и какие проблемы ещё нужно решить, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


Посёлок Верховье Орловской области принял три семьи из ЛНР и Харьковской области. Всего десять человек, среди них двое детей. Людей разместили в трёхкомнатной квартире из манёвренного фонда.
 
Марина Величкина, глава посёлка Верховье: «Мебели привезли, горячую воду, газ присоединили всё за короткое время. Они прошли флюорографию, хирургию, кто-то обследовался по зрению. Питание - в кафе, трёхразовое».
 
Среди беженцев - двое раненых, им пришлось покинуть Харьковскую область.
 
Владимир, житель Харьковской области: «13 марта влетело в ягодицу. Военные вывезли, в Белгороде сделали операцию - достали осколки».
 
Елена, жительница Харьковской области: «Его военные вывезли на скорой, а я на автобусе ехала, тоже военные меня вывезли. Мне сказали - первая городская, я поехала его искать».
 
После госпиталя Елена с Владимиром жили в палаточном городке в Белгороде, затем их привезли в Орловскую область. По словам беженцев, условиями они довольны, но из денег только украинские гривны, а их в российских банках сейчас не меняют. С этим вопросом люди обратились к депутату Госдумы.
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (партия «Единая Россия»): «Я сделала обращение к председателю правительства Российской Федерации. Это вопрос системы. Мы с коллегами эту тему поднимали, надеемся, что дадут ответ». 
 
Спрашивают и о том, как получить материальную помощь в 10 тысяч рублей. 
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (партия «Единая Россия»): «Карточки выданы, мы отправляем данные в Ростовский фонд помощи беженцам, и из Ростова поступают деньги на карточку. Время - неделя, столько требуется для обработки данных».
 
А пока помогают местные жители - одеждой и едой: на столе - конфеты, печенье, варенье. Школьники обеспечены всем необходимым для учёбы.



Татьяна Тимохина


 
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