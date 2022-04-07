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13:55, 7 апреля 2022 года

Медицина на селе - в шаговой доступности

В этом убедился губернатор Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Малоархангельский район.


Накануне губернатор Орловской области посетил Малоархангельский район. В рамках рабочей поездки глава региона изучил доступность медобслуживания. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в Хитрово обслуживает 269 человек. Здесь оказывают первую помощь, проводят вакцинацию от коронавируса и гриппа. Не хватает только аптечного пункта. Если необходима консультация узкого специалиста - за помощью обращаются в ЦРБ. Недавно там завершили косметический ремонт: терапевтического и хирургического отделений. Более 5 миллионов рублей на эти цели выделили из муниципального бюджета.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Поступил передвижной маммографический комплекс для оказания соответствующих услуг, обсудили вопрос дополнительных инвестиций в ЦРБ. Но есть и вопрос по кадровому обеспечению. На сегодня ЦРБ на 79 процентов укомплектована врачами специалистами».

Надежду в решении проблемы возлагают на программу «Земский доктор». Молодым медикам готовы предоставить жильё. Есть те, кто проходят целевое обучение в медвузах и после окончания придут работать в местную больницу. А требуются такие специалисты, как анестезиолог, невролог, терапевт.

Визит губернатора - это не только контроль за выполнением поручений, но и возможность пообщаться с жителями лицом к лицу. Встреча прошла на недавно отремонтированной дороге в деревне Вторая Подгорная. Большое внимание уделяют и ямочному ремонту. А чтобы снизить скорость потока, обустроят 18 искусственных неровностей. Также в этом году планируются включение Малоархангельска в систему «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения поставят в самых посещаемых местах.


Юлия Сабельникова


 
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