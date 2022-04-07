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15:00, 7 апреля 2022 года

Цена социально значимых сортов хлеба в Орловской области не должна превысить 24 рублей

Вопросы обеспечения орловских хлебопеков и удержания стоимости их продукции обсуждались сегодня в областной администрации.


Договоренность с орловскими мукомолами об отпуске их товара профильным предприятием по сниженной фиксированной цене должна обеспечить условия для реализации в регионе социально значимых сортов хлеба на уровне не более 24 рублей за одну буханку. Об этом было заявлено на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований Орловщины. Сами мукомолы будут получать зерно от орловских аграриев по льготной цене, – сообщает региональный информационный портал.

Орловских хлебопеков также поддержат финансово. 16 хлебозаводов получат поддержку в размере от 245 тыс. рублей до 4 миллиона рублей. Общий объем финансирования составит 21,6 миллиона. Подчеркивается, что у региона есть потенциал для увеличения производства социально значимых сортов хлеба на 40%.


Артём Ежаков


 
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