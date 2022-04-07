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16:10, 7 апреля 2022 года Экс-инженер «ГМС Ливгидромаш» подозревается в передаче информации контрагенту за вознаграждение Мужчине вменяют коммерческий подкуп.





СУ СК России по Орловской области возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении бывшего инженера «ГМС Ливгидромаш», – сообщили в следственном управлении и региональном УМВД. Из материалов дела следует, что мужчина получил от гендиректора одного из контрагентов предприятия 47 тысяч рублей, в обмен на которые должен был снабжать взяткодателя данными о потребностях «Ливгидромаша», включая планы закупок и ценовые предложения конкурентов на этапе подготовки и заключения договоров между предприятиями. Своими действиями подозреваемый создал контрагенту конкурентные преимущества. Мужчине грозит до 5 лет заключения.





Артём Ежаков





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