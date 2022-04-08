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16:45, 7 апреля 2022 года Девятиклассник из Орла стал призёром Всероссийской олимпиады школьников Даниил Святкин из лицея № 40 показал высокие познания в истории.





Девятиклассник из лицея № 40 г. Орла стал серебряным призёром Всероссийской олимпиады школьников по истории, – сообщает сайт мэрии. Показав высокие познания, молодой человек завоевал право поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.



История – не единственная сильная сторона Даниила Святкина. Юноша также победил на муниципальном и региональном этапах олимпиады по географии.



Фото с сайта мэрии Орла





Артём Ежаков





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