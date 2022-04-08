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17:35, 7 апреля 2022 года В трех городах Орловщины прошли акции поддержки решения о проведении специальной военной операции на территории Украины В Орле, Ливнах и Мценске в общей сложности вышло около тысячи человек.





7 апреля в Орле, Ливнах и Мценске состоялись акции в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории Украины. Свою поддержку и солидарность выразили порядка тысячи человек, среди которых были представители патриотических и общественных организаций, ветераны боевых действий и местные жители, – сообщает региональный информационный портал.



В Орле акция прошла в парке Победы, в Мценске – в сквере Калинникова, в Ливнах – на площади Победы.



Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков





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